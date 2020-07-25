В Минздраве дали прогноз по распространению коронавируса осенью

Грядущей осенью значительного подъема заболеваемости в России не прогнозируется. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения РФ. Главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов не отрицает роста числа инфицированных с наступлением сентября, однако оно будет не критичным.

«Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем», - цитирует медика РИА Новости.

Чуланов пояснил, что при формировании новых коллективов в осенний период - в школах и институтах, условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавируса, возникают сами собой. Поэтому подъем заболеваемости возможен, но не настолько, чтобы эпидемия COVID-19 приобрела первоначальные объемы или превысила их.

В пресс-службе Минздрава отметили, что Россия только начала выходить из пандемии COVID-19 и в ряде регионов ситуация все еще остается напряженной.