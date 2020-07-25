В МЧС дали советы по спасению от сильной жары

В МЧС РФ объяснили, как можно достаточно эффективно защитить себя от перегрева в жаркие летние дни.

В первую очередь, как отметили в ведомстве, не стоит забывать о головном уборе. Также выходя на улицу лучше предпочесть легкую одежду. Это позволит избежать теплового удара, который может развиться очень быстро.

Кроме того спасатели посоветовали соблюдать питьевой режим, так как хаотичное употребление жидкости не просто плохо справится с утолением жажды, но и даст чрезмерную нагрузку на сердце.

Не стоит употреблять в жаркую погоду алкоголь. И лучше при высоких температурах воздержаться от тяжелых физических нагрузок, передают РИА Новости.

А любителям позагорать спасатели порекомендовали не принимать солнечные ванные сразу же после приема пищи или наоборот - на голодный желудок.