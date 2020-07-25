Один человек погиб в ходе стрельбы на базе ВВС США во Флориде

На базе ВВС США во Флориде произошла стрельба. Один человек погиб, еще один получил ранения.

«Сегодня на нашей базе произошли вооруженные внутренние беспорядки, в результате которых один человек погиб, один пострадал», - говорится в сообщении базы Hurlburt Field в Facebook.

Раненый доставлен в местный госпиталь. Отмечается, что в данный момент ситуация находится под контролем. Дальнейшую информацию обещали опубликовать позднее.