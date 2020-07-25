Ученые обнаружили останки полуметрового голубя

На территории островов королевства Тонга в Океании были обнаружены останки огромных размеров голубя вида Tongoenas burleyi. Открытие удалось совершить ученым из Университета Нью-Мехико.

Весили эти обитавшие на планете в прошлом животные приблизительно в пять раз больше, нежели современные голуби. Их туловище, по оценкам специалистов, было длиной в полметра.

Соответствующую информацию сообщает портал «Eurekalert!».

Питались вымершие животные тропическими фруктами – гуавой и манго. Крупные птицы проживали в определенных частях Океании длительный период, пока приход людей за всего век не привел к их исчезновению с лица Земли.