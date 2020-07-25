Аэропорт Хабаровска эвакуирован из-за сообщения о минировании
Задержек в расписании рейсов эвакуация не вызвала.
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Персонал аэропорта Хабаровска, а также граждан, ожидающих свой рейс, эвакуировали из-за сообщения о минировании.
«От правоохранительных органов нам поступило сообщение о том, что поступил сигнал о минировании терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска», - рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Отмечается, что эвакуированные ожидают окончания оперативных мероприятий на привокзальной площади у авиагавани. При этом задержек в расписании рейсов эвакуация не вызвала.