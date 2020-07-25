Часть Boeing в США посчитали небезопасными из-за коррозии
Некоторые суда крайне мало использовались во время пандемии, что сказалось на их характеристиках.
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В Соединенных Штатах Федеральная авиационная администрация попросила обратить внимание на состояние самолетов, редко эксплуатируемых в период пандемии коронавируса и простаивавших порой по семь дней подряд и дольше.
Компанию Boeing уведомили о небезопасности полетов на Boeing737 NG и Classic по причине возможной коррозии, которая способна вывести из строя двигатели воздушного судна.
Предположение было основано на реальном примере: на нескольких лайнерах обнаружились следы коррозии во время техосмотра и были зафиксированы проблемы с механизмом при проверке судов.
Соответствующую информацию сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию.