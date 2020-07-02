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Посол России в США назвал ключевую поправку к Конституции

Ян Брацкий
05:15 02.07.2020
По мнению посла России в США, поправки к Конституции определят развитие страны на долгие годы вперед. 
Посол России в США назвал ключевую поправку к Конституции
© Фото: Zamir Usmanov, Globallookpress

Голосование по поправкам к Конституции России положит конец попыткам из-за рубежа оторвать кусочек России. В этом уверен посол РФ в США Анатолий Антонов, который оценил ход голосования.

«Пункт, который я не могу не затронуть, касается внешней политики и безопасности российского государства. Я думаю, что сегодняшнее голосование поставит точку над всеми попытками из-за рубежа оторвать кусочек Российской Федерации для себя», - отметил посол в интервью ТАСС.

По мнению российского посла, слишком много соотечественников погибли в боях за то, чтобы Россия существовала в своих нынешних границах, поэтому поправка, защищающая территориальную целостность страны, является одной из ключевых, отметил он.

«Результатом сегодняшнего волеизъявления будет укрепление российской государственности. Это очень важно, настало время об этом подумать, и как раз сегодняшнее решение граждан РФ на сей счет будет иметь принципиальное значение для развития России», - уверен руководитель российского диппредставительства.

С предложением внести ряд поправок в основной закон страны президент России Владимир Путин выступил в январе 2020 года. По мнению главы государства, предложенные им поправки, отвечают современным реалиям и смогут закрепить достигнутые результаты.

Изначальную дату голосования пришлось изменить из-за пандемии коронавирусной инфекции. Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории страны. Граждане могли отдать свой голос придя на участок или высказаться удаленно. Основной день голосования был назначен на 1 июля.  

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