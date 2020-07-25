Психолог напомнила о важности объятий

Даже во время пандемии не следует полностью исключать из жизни такую практику, как объятия. Несмотря на необходимость ограничить контакты с другими людьми в период распространения коронавирусной инфекции, объятия остаются важной частью человеческого взаимодействия.

Об этом рассказала психолог Арина Липкина. По ее словам, объятия обязательны для достижения полного психологического комфорта, а их ценность воспринимается людьми с детского возраста.

В самом начале жизни объятия помогают существовать и ощущать энергию и защищенность. Отсутствие же их рождает у человека чувство одиночества и приближает к состоянию апатии и потерянности.

«Без объятий ты в этом мире одинок», - цитирует Липкину радио Sputnik.

Психолог указала, что во время пандемии дефицит прикосновений ощущается особенно остро, так как возможность их реализовывать искусственно ограничена. Она посоветовала чаще контактировать и обниматься с близкими людьми, которые сейчас находятся рядом, или даже с животными, чтобы хотя бы частично удовлетворить эту важную для психики потребность.