Прибрежным территориям предрекли затопление из-за таяния льдов

Из-за повышения уровня океана, вызванного таянием льдов, могут оказаться затопленными многие прибрежные территории. Такое мнение высказал доктор географических наук, руководитель лаборатории гидрологии и климатологии Тихоокеанского института географии ДВО РАН Владимир Шамов.

По его словам, таяние образует парниковый эффект из-за выброса углерода в атмосферу Земли. Ледники начинают таять быстрее из-за сажи от лесных пожаров, частицы которой добираются даже в отдаленные районы.

«Ускоренное таяние накопленных до того снегов и льдов привносит в океаны дополнительную порцию воды, а это приводит к постепенному - со скоростью около 3 миллиметров в год - повышению уровня мирового океана и угрожает подтопить и даже затопить многие хорошо освоенные человеком прибрежные территории», - отмечает эксперт.

В качестве примера влияния потепления на природу России он привел Сибирь и Дальний Восток. Как отметил Шамов, из-за вызванных потеплением эффектов меняются свойства подземных льдов региона, разрушаются здания и сооружения, увеличивается число катаклизмов, таких как паводки, засухи и лесные пожары, передает РИА Новости.