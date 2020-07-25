Экипаж назвал главное правило выживания на самолете в случае ЧС
Бортпроводники поделились информацией, которая может быть критически значимой в случае чрезвычайной ситуации.
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Члены экипажа самолета рассказали, какое важное и не часто озвучиваемое правило поможет увеличить шансы пассажиров воздушных судов на спасение при чрезвычайной ситуации.
Всем путешествующим посоветовали точно определить число рядов сиденьев, находящихся между их местом и аварийным выходом. Сделать это предлагается, заранее посчитав спинки кресел, чтобы иметь возможность повторить подсчет и понять, где путь наружу, в случае, если дверь в момент аварии будет не видна. Данная информация была опубликована в Express.
В издании отметили, что существует и положительный момент – пассажирам самолетов с крайне малой вероятность может понадобиться действительно использовать этот метод.