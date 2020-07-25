На Урале и в Поволжье температура упадет на 20 градусов

В регионах Урала и Поволжья на выходных похолодает на 20 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На Урале и в Поволжье до 40 градусов доходило, но в выходные температура существенно понижается. В выходные там 20-25 градусов», - приводит слова Вильфанда ТАСС.

Он добавил, что данные регионы России ждет непогода: прогнозируются сильные дожди с градом и мощный ветер.

В то же время, как рассказал «Звезде» сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, в ближайшие дни в Европейской части России должно вернуться лето, южный воздушный поток сменит северные.