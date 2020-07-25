Богатые люди раскупают острова на фоне пандемии коронавируса

Обеспеченные люди со всего мира принялись покупать свободные острова, чтобы переждать на них пандемию коронавируса. Об этом пишет Financial Times.

Риелторы отмечают, что если раньше покупка острова зачастую была лишь эксцентричной мечтой, то сейчас многие клиенты видят в этом рациональный способ уберечь себя и своих близких от пандемии.

При этом не обязательно покупать огромные куски суши за миллионы долларов. Как пишет Financial Times, одними из самых популярных лотов в данном сегменте являются небольшие острова в Европе. К примеру, уединенные острова в Финляндии можно приобрести за несколько миллионов рублей, что сравнимо со стоимостью автомобиля представительского класса.