Москвичка нарушила ПДД на миллион рублей

В Новой Москве сотрудники ДПС задержали женщину, на счету которой числится более тысячи нарушений правил дорожного движения. На 35-летнюю женщину составлено 113 административных протоколов за уклонение от наказания.

В момент задержания она находилась в своем личном автомобиле Mazda, который был передан в распоряжение служб судебных приставов до момента принятия решения о дальнейших правомерных действиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Точное число нарушений ПДД, допущенных задержанной - 1 076. По данным Госавтоинспекции, общие санкции за все нарушения в сумме составляют более миллиона рублей.