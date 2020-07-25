Москвичка нарушила ПДД на миллион рублей
Общее число нарушений правил дорожного движения, совершенных женщиной, превысило тысячу.
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, Global Look Press
В Новой Москве сотрудники ДПС задержали женщину, на счету которой числится более тысячи нарушений правил дорожного движения. На 35-летнюю женщину составлено 113 административных протоколов за уклонение от наказания.
В момент задержания она находилась в своем личном автомобиле Mazda, который был передан в распоряжение служб судебных приставов до момента принятия решения о дальнейших правомерных действиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Точное число нарушений ПДД, допущенных задержанной - 1 076. По данным Госавтоинспекции, общие санкции за все нарушения в сумме составляют более миллиона рублей.