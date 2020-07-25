Российские ученые нашли продлевающую жизнь крупу

Ученые из Школы фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета в ходе экспериментов на мышах доказали пользу гречки в увеличении продолжительности жизни.

Они отметили, что гречка повышает содержание в организме белка SIRT1, который участвует в защите клеток от старения.

Специалисты изменили рацион лабораторных мышей, увеличив в нем долю гречки до 30 процентов. Данная перемена вызвала ограничение калорийности из-за большого содержания в грече неперевариваемой клетчатки, белок стал вырабатываться быстрее.

Российские ученые также высказали предположение, что похожий эффект могут оказать некоторые фрукты, овощи и орехи, но это еще предстоит доказать, передает EurekAlert со ссылкой на Journal of Cereal Science, в котором опубликовано исследование.