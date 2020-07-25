СМИ: в Пентагоне изучили разбившийся НЛО

Газета The New York Times сообщила, что Пентагон якобы с 2007 проводит секретные совещания полумифической организации AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program), которая занимается изучением НЛО. По сообщению издания, в ней состоят ученые, деятели американской политики, конгрессмены, чиновники и представители аэрокосмических компаний.

На данных собраниях, предположительно, обсуждаются имеющиеся у военных США доказательства существования НЛО. Так, бывший сотрудник военной разведки Штатов Луис Элизондо, сенатор Гарри Рэйд и ученый Эрик Дэвис рассказали изданию, что они участвовали в таких собраниях.

По их словам, американцы обнаружили обломки НЛО и смогли их изучить. В ходе исследований якобы выяснилось, что объект сделан из материалов внеземного происхождения. Некоторые исследователи оспорили данную точку зрения, утверждая, что аппарат не обязательно был сделан на другой планете. По их словам, часто сначала непонятные явления позже находили рациональное, «земное» объяснение, пишет The New York Times.