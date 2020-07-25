Трамп объявил режим ЧС на Гавайях
Введение режима ЧС позволит направить средства из федерального бюджета для борьбы со стихией в штате.
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Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате Гавайи из-за урагана «Дуглас».
Введение режима ЧС позволит направить средства из федерального бюджета для борьбы со стихией в штате. Как сообщает РИА Новости, федеральное финансирование ликвидации последствий «Дугласа» может составить до 75 процентов.
В данный момент шторм уже миновал Гавайи и направился далее в океан.