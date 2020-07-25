«Пришел в гости»: Высоцкий составил компанию Бродскому в новом изображении на месте закрашенного

В Санкт-Петербурге на улице Пестеля на месте ранее закрашенного изображения Иосифа Бродского появилось новое: на нем компанию поэту составляет другой классик – Владимир Высоцкий.

Высоцкий «пришел в гости» к Бродскому в виде совместного изображения на доме № 22 именно сегодня, 25 июля, не случайно – ровно 40 лет назад не стало кумира миллионов советских граждан.

Как пишет издание «Невские новости», большинство горожан положительно оценили изображение и принялись фотографироваться на его фоне, пока оно не закрашено.

Ранее на том же самом месте в день рождения Иосифа Бродского, 24 мая, художник Олег Лукьянов нанес на стену его изображение. Однако рисунок, восхитивший многих, продержался меньше суток из-за того, что Бродский «вышел на стену» здания средней общеобразовательной школы, а тем более с сигаретой, что служит плохим примером для школьников. Помимо этого, подобный стрит-арт в Петербурге можно делать только по согласованию с чиновниками, а Бродского никто не согласовывал.