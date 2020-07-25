Трамп рассказал, что США скупили 90% «обнадеживающего» лекарства от COVID-19

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Штаты скупили 90% препарата от коронавируса «Ремдесивир», который ВОЗ ранее назвал «обнадеживающим».

«Моя администрация забронировала 90% мировых поставок препарата “Ремдесивир”, который оказывает большое влияние на лечение от COVID-19», - приводит слова Трампа РИА Новости.

Данный препарат был создан для борьбы с лихорадкой Эбола, но не показал высокую эффективность. Однако, он сумел помочь справиться с инфекциями SARS и MERS.

Первые 140 тысяч доз лекарства ранее реализовали по всему миру. Но далее в июне США скупили около 500 тысяч доз, что составило почти 90% запасов средства. Из-за этого США почти лишили остальной мир доступа к препарату.

Ранее в ВОЗ заявили, что на данный момент единственным препаратом, который показывает «обнадеживающие» результаты в борьбе с коронавирусом, является упомянутое средство.