ЛНР: поселок в Донбассе частично обесточен после обстрела

В результате обстрела подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Золотое-5 у линии соприкосновения в Донбассе повреждена линия электропередач. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Повреждения получила электроподстанция "Михайловка", перебита высоковольтная линия 0,4 КВт ТП-411, в результате чего без электроэнергии осталось 86 абонентов в населенном пункте Золотое-5», - заявил Осадчий.

На данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб по восстановлению энергоснабжения поселка.



Незадолго до этого Народная милиция ЛНР сообщала, что в субботу, 25 июля, украинские силовики обстреляли поселок Золотое-5 у линии соприкосновения в Донбассе, выпустив по нему 10 мин из миномета калибром 120 миллиметров.