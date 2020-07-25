Минздрав: в России свыше трех тысяч пациентов с COVID-19 находятся сейчас в реанимации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что на данный момент в реанимации с коронавирусной инфекцией находятся 3 100 пациентов.

«Соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелых в принципе сохраняется на прежнем уровне», - уточнил глава минздрава.

На данный момент проходит активная работа над восьмой версией методических рекомендаций по лечению и профилактики коронавируса, добавил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

По последним данным, число зараженных COVID-19 в мире превысило 15,5 миллионов человек. В России за этот же период инфицированными оказались 806 720 человек, из которых 597 140 выздоровели.