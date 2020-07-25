Боевики «Ан-Нусры*» провели очередной обстрел населенных пунктов в провинциях САР

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что за прошедшие сутки террористы группировки «Джебхат ан-Нусра*» провели обстрел населенных пунктов в провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо.

По его словам, всего было зафиксировано девять обстрелов.

«Один обстрел в населенном пункте Касталь-Каллас в провинции Латакия, два обстрела в Руайха, по одному в пунктах Кухбания, Бсакла, Маарет-Мухос, Дадих, Джубас в провинции Идлиб, а также один обстрел в населенном пункте Хантунин в провинции Алеппо», - заявил Щербицкий.

Помимо этого, подразделениями российской военной полиции продолжается патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо.

В то же время силы армейской авиации провели воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камышлы – Телль-Тамер – Салук-Атик – Телль-Тамер – аэродром Камышлы.





*Запрещенная на территории России террористическая организация