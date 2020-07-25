СК начал проверку по факту гибели олимпийского чемпиона Иваницкого

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 82-летнего борца и спортивного журналиста Александра Иваницкого, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, Иваницкий пошел в лес за грибами в среду, 22 июля, после чего перестал выходить на связь с родственниками.

Для поиска олимпийского чемпиона были задействованы шесть групп водолазов и 300 человек волонтеров, а также сотрудники полиции.

«На месте обнаружения тела пенсионера работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Организовано проведение доследственной проверки», - сказала Врадий.

Бывший борец Александр Иваницкий был обнаружен мертвым в Подмосковье 25 июля. За свою карьеру он четыре раза становился обладателем титула чемпиона мира по спортивной борьбе, а также победителем и призером чемпионатов СССР по вольной борьбе и призером чемпионата СССР по самбо. По окончании спортивной карьеры он посвятил себя спортивной журналистике.