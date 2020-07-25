Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в ходу учений Sea Breeze

В рамках учений Sea Breeze пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы во главе с флагманом группы SNMG2.



По информации местного СМИ, около семи часов утра на одесскую военно-морскую базу «Юг» в Практической гавани прибыли румынский корвет «Контрадмирал Себастиан» (борт 264) и болгарский корвет «Бодрый» (борт 14).



Следующими, около девяти часов утра, в город вошли фрегаты - испанский (флагман SNMG2) F101 «Альваро де Базан», турецкий F243 «Йылдирим», а также румынский F222 «Регина Мария».



Все корабли пробудут в Одессе до 28 июля.



Совместные учение стран НАТО и Украины стартовали в акватории Черного моря 20 июля. Всего в них задействованы около двух тысяч военнослужащих, в частности из Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.