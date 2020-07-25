Появились первые кадры с места крушения легкомоторного самолета в Курской области

СК РФ показал кадры последствия крушения легкомоторного самолета в Курской области. Сейчас на месте трагедии продолжает работать следственно-оперативная группа, которая осматривает воздушное судно. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

По факту крушения легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Уже установлено, что выполнявший полет пилот не уведомил об этом уполномоченные органы.

ЧП произошло около 16 часов дня. Самолет потерпел крушение при выполнении сельскохозяйственных работ в Пристенском районе Курской области. Пилот погиб.