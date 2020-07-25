Свыше четырех млн туристов с начала года посетили Крым и Кубань
По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, на данный момент поток желающих посетить курорты продолжает активно расти.
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Курорты Краснодарского края и Республики Крым с начала 2020 года посетили более четырех миллионов туристов, сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
«С начала года общий турпоток составил 3 млн 143 тысячи человек», - отметили в заявлении.
Помимо этого, в министерстве рассказали с 1 июня по 22 июля поток туристов на территорию Краснодарского края составил свыше 1,7 млн человек, пишет ТАСС.
Также уточнили, что на данный момент поток желающих посетить курорты продолжает активно расти.