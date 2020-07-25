Свыше четырех млн туристов с начала года посетили Крым и Кубань

Курорты Краснодарского края и Республики Крым с начала 2020 года посетили более четырех миллионов туристов, сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

«С начала года общий турпоток составил 3 млн 143 тысячи человек», - отметили в заявлении.

Помимо этого, в министерстве рассказали с 1 июня по 22 июля поток туристов на территорию Краснодарского края составил свыше 1,7 млн человек, пишет ТАСС.

Также уточнили, что на данный момент поток желающих посетить курорты продолжает активно расти.