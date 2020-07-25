В Минздраве порекомендовали россиянам сделать прививки от гриппа и пневмококка

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко порекомендовал россиянам подготовиться к осеннему сезону и сделать прививки от гриппа и пневмококка.

«Вaкцинация против гриппа - это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода, в том числе можно рекомендовaть, вне рамок нaционального кaлендаря прививок, вакцинацию против пневмококкa», - уточнил он в эфире канала «Россия 1».

Мурашко напомнил, что такая вакцина работает до пяти лет, поэтому ее можно сделать уже сегодня.

Глава Минздрава также рассказал об условиях вакцинации от Covid-19. По словам Мурашко, она будет добровольной. Сначала вакцинами обеспечат медработников и тех, кто сталкивается с большим количеством людей.