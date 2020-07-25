В Минздраве порекомендовали россиянам сделать прививки от гриппа и пневмококка
Как отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, вакцинация против гриппа - это обязательный элемент для спокойного прохождения осеннего периода.
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко порекомендовал россиянам подготовиться к осеннему сезону и сделать прививки от гриппа и пневмококка.
«Вaкцинация против гриппа - это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода, в том числе можно рекомендовaть, вне рамок нaционального кaлендаря прививок, вакцинацию против пневмококкa», - уточнил он в эфире канала «Россия 1».
Мурашко напомнил, что такая вакцина работает до пяти лет, поэтому ее можно сделать уже сегодня.
Глава Минздрава также рассказал об условиях вакцинации от Covid-19. По словам Мурашко, она будет добровольной. Сначала вакцинами обеспечат медработников и тех, кто сталкивается с большим количеством людей.