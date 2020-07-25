Следователи вернули матери похищенного младенца в Ростовской области: кадры спецоперации

Сотрудники Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции вернули матери похищенного в роддоме Ростовской области новорожденного. Видео спецоперации было опубликовано на странице ведомства в Сети.

Ребенок был найден в Республике Калмыкия, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Неизвестная женщина похитила младенца около трех часов ночи 25 июля из родильного дома в городе Сальске.

На данный момент подозреваемая задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.