В Германии небольшой самолет влетел в здание: есть жертвы
Причины трагедии на месте выясняют сотрудники правоохранительных органов.
© Видео: Michael Beutz, Facebook © Фото: @Xy5Z89, Twitter
В результате столкновения небольшого самолета с крышей частного дома в Германии трое человек погибли, еще один получил травмы. Видео с места происшествия было опубликовано очевидцами в Сети.
На кадрах хорошо видно, что крыши и балкон охвачены огнем, густой серый дым извергается на вверх.
По информации издания Allgemeine Zeitung, дом, с которым произошло столкновение располагается в городе Везель, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.