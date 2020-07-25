В Германии небольшой самолет влетел в здание: есть жертвы

В результате столкновения небольшого самолета с крышей частного дома в Германии трое человек погибли, еще один получил травмы. Видео с места происшествия было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах хорошо видно, что крыши и балкон охвачены огнем, густой серый дым извергается на вверх.

По информации издания Allgemeine Zeitung, дом, с которым произошло столкновение располагается в городе Везель, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.