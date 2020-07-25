Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета под Курском

В Курской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате происшествия погиб пилот.

ЧП произошло в Пристенском районе при выполнении сельхоз работ. Информация о случившемся на пульт дежурного поступила в 17.57. На место происшествия выехал Курский транспортный прокурор Константин Толмачев.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 35 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС 16 человек, 6 единиц техники.

Проверка проводится под контролем межрегиональной транспортной прокуратуры, сообщают РИА Новости.