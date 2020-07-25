Силовой разгон: в Портленде полицейские применили зажигательные снаряды и газ против протестующих

Полиция в Портленде применила зажигательные снаряды и слезоточивый газ, чтобы прекратить творящиеся в городе беспорядки.

Протесты, перерастающие в погромы, продолжаются в Портленде уже полтора месяца. После того, как протестующая толпа, состоящая из нескольких сотен человек, атаковала здание суда, силовикам пришлось предпринять решительные действия.

В ходе своих действий полицейским удалось задержать нескольких человек. Трое сотрудников при этом получили ранения.

Напомним, массовые акции протеста в США начались в мае после непреднамеренного убийства сотрудником полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Начавшись в Миннеаполисе, позже антирасистские протесты переросли в массовые беспорядки с грабежами и поджогами.