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Отец похищенного в Сальске ребенка рассказал о первых минутах после преступления

Егор Левин
18:21 25.07.2020
Как заметил мужчина, единственным странным моментом ему показалась шутка соседки жены по палате, предложившей поменяться детьми.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Александр Русиков, отец похищенного в Ростовской области ребенка, рассказал «Звезде» о первых минутах с момента кражи ребенка. По его словам, процесс разбирательства начался практически сразу.

«Жена в шоке. Когда она увидела, что ребенка действительно нет, выбежала в коридор, закричала, начался весь этот процесс, вызвали полицию», - поделился мужчина.

Как заметил Русиков, единственным необычным моментом непосредственно до кражи ему показалась шутка соседки жены по палате, которая предложила поменяться детьми, так как ее муж хотел сына. Кроме этого никаких подозрительных случаев не было.

«Женщина (посторонняя похитительница - прим. ред.) проникла в палату, воспользовалась тем, что жена была после операции и похитила ребенка. Подозреваемых не было», - сказал он.

Напомним, в городе Сальске Ростовской области похитили грудного ребенка. Инцидент произошел около трех часов ночи. Впоследствии в СМИ появились сообщения, что ребенка обнаружили в Республике Калмыкия, а похитившую его женщину задержали.

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