В Роскосмосе сообщили время запуска «Протона»

«Пуск с площадки №200 запланирован на 30 июля 2020 года, в 00:27:42 по московскому времени», - сказано в сообщении на сайте Роскосмоса .

Уточняется, что на данный момент на космодроме Байконур была завершена подготовка к вывозу на стартовый комплекс, допуск к которому был осуществлен по решению Госкомиссии.

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