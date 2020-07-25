В Роскосмосе сообщили время запуска «Протона»
На космодроме Байконур была завершена подготовка к вывозу ракеты-носителя на стартовый комплекс.
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Старт ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» запланирован на 30 июля в 00.27, заявили в госкорпорации Роскосмос.
Уточняется, что на данный момент на космодроме Байконур была завершена подготовка к вывозу на стартовый комплекс, допуск к которому был осуществлен по решению Госкомиссии.
«Пуск с площадки №200 запланирован на 30 июля 2020 года, в 00:27:42 по московскому времени», - сказано в сообщении на сайте Роскосмоса.
Предстоящий пуск станет единственным стартом «Протона» текущем году.