«Для него это трагедия жизни»: Наташа Королева отреагировала на ДТП с Ефремовым

Известная артистка Наташа Королева считает, что страшная авария с участием актера Михаила Ефремова, в результате которой погиб человек, является для него трагедией всей жизни.

По ее словам, все артисты очень тонкие и душевные натуры и, оказавшись в заключении он «просто не выдержит».

«По сути, мы человека обрекаем. Я думаю, для него это не просто урок, это трагедия в жизни», - сказала Королева в комментарии сайту «Комсомольской правды».

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения 8 июня вылетел на встречку на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном. Водитель получил многочисленные травмы и скончался в больнице.

На данный момент момент артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.