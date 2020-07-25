МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне

Пекин выразил протест Вашингтону из-за проникновения американских полицейских в здание Генконсульства Китая в Хьюстоне.

«США не имеют права ни под каким предлогом вторгаться в наше генконсульство»,- сообщили в китайском МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве КНР заявили, что вторжение грубо нарушает международные конвенции о неприкосновенности дипломатической собственности, пообещав принять в отношении США ответные меры.

Приказ об освобождении здания дали солдатам американские власти, которые считают, что дипломаты из КНР имеют отношение к шпионажу в США. Вашингтон обвиняет Пекин в спонсировании хакеров, которые якобы пытались похитить информацию о вакцине от коронавируса.

Закрыть консульство руководством США было решено в целях защиты нацбезопасности. В связи с этим Вашингтон потребовал в течение трех дней закрыть представительство КНР в Хьюстоне. Дональд Трамп угрожал вслед за генеральным консульством в Хьюстоне закрыть и другие дипломатические учреждения Китая.

Пекин в ответ потребовал от США закрыть единственное в юго-западных провинциях Китая американское консульство в Чэнду, назвав происходящее провокацией.