Проливные дожди стали причиной наводнений на юге Европы и в Индии

Грозовой фронт на севере Италии привел в сильнейшему наводнению в Милане. Из-за проливных дождей река Севезо вышла из берегов. Перед лицом природы в безвыходной ситуации остались водители автомобилей, чьи машины глохли прямо в пути и машинисты поездов.

Ливень с ураганным ветром бушевал и по Хорватии. Центр столицы, Загреба, ушел под воду. Ветер повалил деревья, оборвал линии электропередачи. Мэрия мобилизовала для помощи спасателям отряды добровольцев.

Под водой оказался и восток Индии, где в результате бедствия пришлось эвакуировать свыше двух миллионов человек. Сообщается о сотне погибших. Десятки тысяч человек оказались заблокированы в своих жилищах.

На аргентинскую Патагонию обрушилась снежная буря, где установились сорокоградусные морозы.

В России напротив, из-за засухи и жаркой погоды в некоторых регионах страны ввели режим чрезвычайной ситуации. Особенно ситуация коснулась Омской и Челябинской областей, а также Ростовской, в которой обмелел Дон.