Жара и отсутствие воды: в регионах России ввели режим ЧС из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации введен сразу в нескольких регионах России из-за сильной жары и засухи.

В Омской области несколько недель держится температура около 30 градусов, при этом отсутствуют осадки. Под угрозой оказались посевы и весь урожай, даже горит трава.

Похожая ситуация и в Челябинской области, где столбики термометров и вовсе достигли отметки в 40 градусов. Уже 19 хозяйств заявили, что при такой погоде не смогут выполнить план по производству зерна.

В Ростовской области из-за жары начались проблемы с пресной водой. Там сильно обмелел Дон. Уровень воды в реке снизился настолько, что на другой берег можно перейти вброд, без моста.