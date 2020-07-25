Жара и отсутствие воды: в регионах России ввели режим ЧС из-за засухи
Особенно ситуация коснулась Омской и Челябинской областей, а также Ростовской, в которой обмелел Дон.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Режим чрезвычайной ситуации введен сразу в нескольких регионах России из-за сильной жары и засухи.
В Омской области несколько недель держится температура около 30 градусов, при этом отсутствуют осадки. Под угрозой оказались посевы и весь урожай, даже горит трава.
Похожая ситуация и в Челябинской области, где столбики термометров и вовсе достигли отметки в 40 градусов. Уже 19 хозяйств заявили, что при такой погоде не смогут выполнить план по производству зерна.
В Ростовской области из-за жары начались проблемы с пресной водой. Там сильно обмелел Дон. Уровень воды в реке снизился настолько, что на другой берег можно перейти вброд, без моста.