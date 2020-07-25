Грузовик загорелся вместе с легковушкой после ДТП в Зауралье: видео

На трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган произошло страшное ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ и грузовика «SCANIA». Видео с места было опубликовано очевидцами в Сети.

Уточняется, что восемнадцатилетний водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, где протаранил грузовой автомобиль под управлением 34-летнего жителя города Шадринска.

В результате столкновения произошло мощное возгорание обоих транспортных средств.

«Водитель легкового автомобиля и его 17-летний пассажир - оба жители Шадринска погибли на месте происшествия. Водитель грузовика успел покинуть кабину, поэтому не пострадал», - уточняется в сообщении управления МВД России по Курганской области.

На данный момент по факту произошедшего проводится доследственная проверка.