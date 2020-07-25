Дания приостановила строительство «Северного потока - 2» из-за нереста трески

Датские трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода «Северный поток-2». Возобновлению работы помешал нерест трески, пишет немецкая радиостанция NDR Info.

Отмечается, что власти Дании запретили любые строительные работы до конца сентября.

«Северный поток - 2» - новый экспортный газопровод из России в Европу, который будет проходит из Ленинградской области через Балтийское море до Германии. Его протяженность составит более 1,2 тысячи километров. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.

Вашингтон неоднократно вводит санкции против «Северного потока - 2». Ранее сенат США одобрил вариант оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который содержит дополнительные ограничения в отношении газопровода. В Кремле расценили такие действия как недопустимые, а санкции - противоречащие международному законодательству в связи с тем, что участие в проекте принимают много иностранных партнеров.