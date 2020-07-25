Похищенного в Ростовской области ребенка нашли
Подозреваемая в совершении похищения женщина задержана.
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Грудного ребенка, похищенного в городе Сальске Ростовской области, нашли. Он оказался в Республике Калмыкия. Подозреваемая в совершении преступления женщина также задержана.
«Ребенок найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемая вывезла его в Калмыкию», - цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах.
Напомним, 25 июля из родильного дома в Сальске неизвестная похитила новорожденного. Инцидент произошел около трех часов ночи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.