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Многотысячный митинг: протестанты в столице Болгарии выступили за отставку правительства

Светлана Головина
16:53 25.07.2020
По мнению митингующих, в стране не конкурентная экономика, высокая коррупция и неэффективная судебная система.
Многотысячный митинг: протестанты в столице Болгарии выступили за отставку правительства
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В болгарской Софии проходят многотысячные митинги за отставку правительства страны.

Организатором масштабной акции выступила Болгарская социалистическая партия. Главный лозунг протеста - защитим демократию.

Участники акции подвергли власти жесткой критике. По их мнению, в стране не конкурентная экономика, самая высокая коррупция и неэффективная судебная система.

Отмечается, что митинг прошел мирно и завершился без инцидентов.

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