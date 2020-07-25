Многотысячный митинг: протестанты в столице Болгарии выступили за отставку правительства
По мнению митингующих, в стране не конкурентная экономика, высокая коррупция и неэффективная судебная система.
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В болгарской Софии проходят многотысячные митинги за отставку правительства страны.
Организатором масштабной акции выступила Болгарская социалистическая партия. Главный лозунг протеста - защитим демократию.
Участники акции подвергли власти жесткой критике. По их мнению, в стране не конкурентная экономика, самая высокая коррупция и неэффективная судебная система.
Отмечается, что митинг прошел мирно и завершился без инцидентов.