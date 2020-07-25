Мясников назвал способ отучить водителей использовать телефон за рулем

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников считает недопустимым использование смартфонов во время движения как водителям, так и пешеходам.

По его словам, автомобилиста, который использует телефон во время езды, можно вычислить заранее: едет косо, медленно и виляет.

«Пешеходы ведут себя не лучше: переходят дорогу в наушниках и в капюшоне, смотря в телефон и думая, "что они бессмертны". Только за рулем другой чудик - потенциальный твой убийца, и он тоже в телефоне", - отметил Мясников на личной странице в Сети.

В то же время врач выразил негодование в вопросе наказания за использование гаджета за рулем - штраф составляет 500 рублей - и считает, что за данное правонарушение нужно наказывать на десять тысяч, а за повторное и вовсе лишать прав.

«Увидели человека за рулем с мобильником: отложили свой и осуждающе погудели! И сами больше свой не берете! Или тогда и за пьянство за рулем сделайте штраф в 500 рублей и все: по трагическим последствиям, что пьяный за рулем, что водитель с мобильником одинаковы!» - заключил Мясников.

Незадолго до этого стало известно, что в Лондоне известного кинорежиссера Гая Ричи лишили водительских прав на полгода за использование мессенджера за рулем.