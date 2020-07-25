Российские военные доставили гумпомощь на север Сирии
Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям пострадавших во время войны районов на севере Сирии. По словам местных жителей, пока эти районы контролировали военные США, сложилась сложная ситуация с продовольствием. Поэтому граждане нуждаются в любой помощи. Сегодня жители населенного пункта свободны, однако жить им приходится посреди уничтоженной инфраструктуры, а также полуразрушенных жилых и административных зданий. Среди имен в списках на получение продовольствия здесь значатся почти все жители.
«Когда бои закончились, я вернулся в свой родной поселок и заплакал, - потому что увидел, что стало с моим домом. Он был почти полностью разрушен», - рассказал местный житель Абдурахман Эль Вейси.
По данным Центра по примирению враждующих сторон в САР , российские военные уже провели около 2 500 гуманитарных акций. Медицинская помощь была оказано более 130 000 сирийцам.