Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям пострадавших во время войны районов на севере Сирии. По словам местных жителей, пока эти районы контролировали военные США, сложилась сложная ситуация с продовольствием. Поэтому граждане нуждаются в любой помощи. Сегодня жители населенного пункта свободны, однако жить им приходится посреди уничтоженной инфраструктуры, а также полуразрушенных жилых и административных зданий. Среди имен в списках на получение продовольствия здесь значатся почти все жители.

«Когда бои закончились, я вернулся в свой родной поселок и заплакал, - потому что увидел, что стало с моим домом. Он был почти полностью разрушен», - рассказал местный житель Абдурахман Эль Вейси.

По данным Центра по примирению враждующих сторон в САР , российские военные уже провели около 2 500 гуманитарных акций. Медицинская помощь была оказано более 130 000 сирийцам.