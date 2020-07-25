Назван орган, от которого зависит продолжительность жизни

Последние исследования ученых гласят, что продолжительность жизни человека напрямую зависит от состояния кишечника, а не от головного мозга и сердца. Микроорганизмы, которые обитают там, формируют микрофлору, оказывая влияние на весь организм и определяя его состояние.

Ученые и медики считают, что множество серьезных недугов: сахарный диабет, гипертония, тромбоз, ожирение и другие, начинаются с метаболического синдрома, который появляется из-за нарушения микрофлоры кишечника. Также с ней связана иммунная система человека, так как около 70% бактерий, способные противостоять вирусам, размещаются в кишечнике.

Из-за нарушения микрофлоры количество иммунных бактерий становится меньше, что и приводит к снижению иммунитета, передает портал «Медикфорум».

Ранее высказывалось мнение, что употребление в пищу гречки может продлить жизнь. Похожий эффект могут оказать некоторые фрукты, овощи и орехи, но это еще предстоит доказать.