Следователи провели обыски у фигурантов дела о реабилитации нацизма в Кемерове и Перми

Следственный комитет России опубликовал кадры обысков и допросов фигурантов дела о реабилитации нацизма в Кемерово и Перми после акции «Бессмертный полк».

В отношении злоумышленников по факту публикации фотографий нацистских преступников на сайте «Банк памяти» были возбуждены два уголовных дела по ч.1 статьи 354.1 УК РФ - «Реабилитация нацизма».



По информации следствия, житель Кемерова Дмитрий Бородаенко загрузил длz публичного доступа изображение лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера. В то же время Максим Гусев из Перми опубликовал фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

Незадолго до этого в рамках интервью официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала о том, как строится процесс расследования преступлений, совершенных нацистами во время Великой Отечественной войны.