Невестка госпитализированного писателя Крапивина рассказала о его самочувствии

Невестка писателя Владислава Крапивина Лариса рассказала «Звезде» о его состоянии на данный момент. По словам женщины, состояние писателя значительно улучшилось с момента его госпитализации.

«Сначала было подозрение, что это или инсульт или инфаркт, но к счастью врачи это опровергли. Сейчас уже точно установлена двусторонняя пневмония, но без вируса. Сама пневмония протекает в достаточно тяжелой форме, он находится в реанимации, в палате интенсивной терапии», - рассказала Лариса Крапивина.

Она отметила, что писатель находится в сознании и способен контактировать с окружающими.

«Динамика положительная, но в течение трех дней, поэтому мы ждем, что организм все-таки победит», - сказала она.

Напомним, советский и российский детско-юношеский писатель, поэт, драматург, сценарист, педагог Владислав Крапивин госпитализирован в Екатеринбурге. В настоящее время у него около 200 изданий на различных языках. Его книги многократно издавались в Чехословакии, Венгрии, Польше, Болгарии, Румынии, Германии, Франции, Италии, Японии, США.