Театральные «маски»: Роспотребнадзор ввел новые правила посещения концертов и спектаклей

В России зрители смогут посещать спектакли и концерты только в защитных масках. Соответствующие рекомендации Роспотребнадзора опубликованы на сайте организации.

Также посетители культурных мероприятий не смогут перекусить в буфетах во время антракта, возможно будет только приобрести воду и напитки в закрытой упаковке.

Некоторые ограничения будут распространяться и на актеров спектаклей. Например, из репертуаров театров временно будут исключены спектакли с хоровыми и массовыми сценами. Музыкантов в оркестре расставят друг от друга на два метра для соблюдения социальной дистанции.

«Перед духовыми инструментами необходимо использовать защитные экраны, выступающие над раструбами соответствующих инструментов», - отмечает ведомство.

В регионах России работу театров возобновляют в разное время в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте. В Москве с 1 августа разрешается восстановить работу театров, кинотеатров, концертных залов, в которых имеется не более трех тысяч. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%. В связи с пандемией коронавируса на территории страны все театры были закрыты в конце марта 2020 года.