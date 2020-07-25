Готовность номер один: во Владивостоке состоялась генеральная репетиция парада ко дню ВМФ

Завтра, 26 июля в семи городах России пройдут праздничные парады ко Дню ВМФ. Генеральная репетиция парада сегодня прошла во Владивостоке в акватории бухты Золотой Рог. Лучшие силы Тихооканского флота показали свои выучку и мастерство.

Украшенные флагами корабли и моряков в парадной белоснежной форме поочередно поприветствовал командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.

Первым в кильватерной колонне на фоне моста стоит флагман Тихоокеанского флота - ракетный крейсер «Варяг». На нем несут службу почти 500 человек. Находясь в полной боевой готовности, при получении приказа он может немедленно отправиться на выполнение задания.

За «Варягом» в строю еще красуются шесть кораблей, среди которых дизельная подводная лодка типа «Варшавянка». Андреевский флаг поднят пока только на одной лодке, планируется создать подразделение из шести подлодок.

Среди участников завтрашнего парада - корвета «Громкий» и «Стерегущий», который недавно вернулся из трехмесячного похода. Впервые в истории ВМФ России корабли этого класса выполняли задачи в дальней морской зоне на удалении от пунктов базирования более 6 000 миль.

Впервые в День ВМФ во Владивостоке зрители увидят фигуры высшего пилотажа и элементы воздушного боя в исполнении летчиков авиационной группы «Русские витязи». Также ожидается концерт оркестра штаба Тихоокеанского флота. А вечером небо над бухтой раскрасится в яркие цвета праздничного салюта.

В последнее воскресенье июля, 26 числа, парады ко Дню ВМФ пройдут в семи городах России. Всего в парадах ко Дню ВМФ будет задействовано около 15 тысяч военнослужащих, более 250 кораблей и судов, свыше 100 единиц наземной техники, около 80 самолетов и вертолетов. По словам главы государства Владимира Путина, «этого яркого события, которое будет демонстрировать не только растущую мощь нашего флота, но и возможности наших корабелов, ждет вся страна». Сам российский лидер планирует посетить парад в Санкт-Петербурге.