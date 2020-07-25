Момент похищения младенца из роддома в Ростовской области попал на видео
Инцидент произошел ночью 25 июля в Сальском районе.
© Видео: Новости Ростова|DonDay, VK © Фото: Новости Ростова|DonDay, ВКонтакте
Момент похищения новорожденного в Сальском районе Ростовской области был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Видео было опубликовано в Сети.
На кадрах видно, как неизвестная женщина проходит в районе трех часов утра с большим черным пакетом, в котором, скорее всего, находится ребенок.
Инцидент произошел в субботу ночью, 25 июля. На данный момент Сотрудники следственного комитета по региону возбудили уголовное дело.
Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают криминалисты.