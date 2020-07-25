Новорожденного похитили из роддома в Ростовской области
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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В субботу, 25 июля, из родильного дома в Сальске Ростовской области украли новорожденного, сообщили в СУ СКР по региону.
«Примерно в 3 часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребенок мужского пола», - уточняется в сообщении на сайте ведомства.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент на месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов.