Стивен Сигал выпустил омуля в Байкал: видео

Известный спортивный и медиадеятель Стивен Сигал запустил омуля в Байкал. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении «Звезды».

Мероприятие прошло в районе села Гремячинск в Бурятии. Сигал подчеркнул, что оно является для него как для буддиста очень важным. В буддизме выпуск рыбы считается большим благодеянием. Организовал все Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод».

Предварительно Сигал прилетел в Улан-Удэ частным самолетом. Глава Бурятии Алексей Цыденов лично принял участие в торжественном ужине в честь прибывшего гостя. В течение нескольких дней актер посещал знаковые места и знакомился с национальными особенностями края.